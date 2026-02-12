Esta es la jugosa cifra que ganaron las 'personas planta' del show de Bad Bunny en el Super Bowl

12 feb. 2026 - 17:00 hrs.

El mundo del espectáculo sigue sorprendido con la presentación de Bad Bunny el pasado domingo en el medio tiempo del Super Bowl 2026, un show que contó con la inesperada aparición de Ricky Martin, Pedro Pascal y Lady Gaga.

Para montar el espectáculo de temática latina, los productores contrataron a un gran cuerpo de bailarines, entre ellos la chilena Bárbara Moscoso. Además, incluyeron a 380 actores para disfrazarse de césped y recrear el ambiente tropical de Puerto Rico, tierra natal del "conejo malo".

¿Cuánto cobraron las "personas planta" del show de Bad Bunny en el Super Bowl?

Según un reportaje de Variety, los diseñadores de produción Bruce y Shelly Rodgers fueron quienes idearon llevar al escenario del Levi's Stadium en California a cientos de personajes-planta.

Fue una solución a las limitaciones del recinto, que no permite transportar tanta cantidad de escenografía debido a sus estrictas reglas de tratamiento del campo de juego.

Una publicación del analista deportivo estadounidense Darren Rovell, de CLLCT Media, reveló cuánto les pagaron a los actores disfrazados de arbustos, cita el medio español 20 Minutos.

El salario fue de 18.70 dólares por hora de trabajo, en total 1.309 dólares (más de un millón de pesos chilenos) por 70 horas, incluidos ocho días de ensayos y la presentación misma.

People inside trees were paid $18.70 an hour for 70 hours of work ($1,309).



Included 8 days of rehearsals + Game Day. https://t.co/dEO40GOhje — Darren Rovell (@darrenrovell) February 9, 2026

