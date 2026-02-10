Así logró la chilena Bárbara Moscoso bailar junto a Bad Bunny en el Super Bowl: "Los ojos con lágrimas"

10 feb. 2026 - 16:00 hrs.

La chilena Bárbara Moscoso superó las pruebas y lo logró: formó parte del cuerpo de bailarines que acompañó a Bad Bunny y Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl LX, tras competir con miles de aspirantes.

"Tenías que ser invitado para la audición, tenías que pasar un filtro primero", relató en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), donde detalló cómo fue su experiencia para llegar al gran show en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

La chilena que bailó junto a Bad Bunny en el Super Bowl

Bárbara Moscoso, quien estuvo en el programa "Rojo", relató que estaba visitando a su familia en Chile a inicios de diciembre, cuando su agente le pidió audicionar para un gran evento. Voló de regreso a Los Ángeles, donde reside desde hace diez años.

"Llegué a la audición que fue eterna, había mucha gente, la fila daba vueltas por cuadras alrededor del lugar. Hice para dos: una para baile urbano, y al otro día una de especialidad, que fue salsa", recordó. Cuando retornó a Santiago días después, recibió una llamada: había pasado la primera prueba.

Instagram @barbydmc

"Literalmente llegué del aeropuerto corriendo para otra prueba de salsa, y ahí ya se rumoreaba para qué evento era, sólo sabía la fecha y que era para un artista grande. Pasamos de ser unos 5.000 a ser 60, y de ahí escogieron a unos 15”, detalló.

En enero finalmente supo que el evento en cuestión sería el Super Bowl. "Ensayamos tres semanas sólo con la melodía, sin la letra ni voz de un artista invitado. Nos decían que cuando escucháramos la canción todo tendría sentido", narró.

"Y lo tuvo recién el miércoles pasado cuando para el ensayo general en el estadio se paró Lady Gaga en el escenario (...) Fue muy humilde, nos dio las gracias por estar ahí", expresó. "No nos comportamos como fans, pero igual fue increíble, teníamos todos los ojos con lágrimas", dijo.

Bárbara también comentó lo que vivió al inicio y al final del espectáculo, cuando Bad Bunny se acercó a hablarle al equipo.

"Yo estaba ahí. Benito es súper artista. Toda la gente estaba viviendo el show, cada uno transmitió un mensaje como el vivir en otro país y cumplir un sueño. Usamos in ear y escuchamos todo lo que él también nos dijo antes de entrar al escenario, que también nos dio las gracias y que la íbamos a pasar increíble", rememoró.

Antes de mudarse a Estados Unidos, Moscoso participó en diversos programas y concursos televisivos en Chile. Ha bailado en presentaciones de Luis Fonsi, Maluma y Karol G, y también en galas como el más reciente Grammy Latino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barby Moscoso (@barbydmc)

Todo sobre Cantantes Urbanos