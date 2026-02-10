Revelan cuál fue la causa de muerte de la actriz Catherine O'Hara

10 feb. 2026 - 11:50 hrs.

El pasado 30 de enero, el mundo del espectáculo internacional y Hollywood quedaron en shock tras la confirmación de la muerte de Catherine O'Hara, a sus 71 años.

La actriz, que fue principalmente conocida por su papel de Kate McCallister, la madre de Kevin en las recordadas películas de “Mi Pobre Angelito”, falleció de forma inesperada a fines del primer mes del año.

Y es que la noticia tomó por sorpresa a todos, ya que O'Hara seguía activa en televisión, siendo parte de "The Studio", serie por la que recibió una nominación a Mejor actriz de reparto en serie de comedia en la última entrega de los Premios Emmy.

¿De qué murió Catherine O'Hara?

A casi dos semanas de su deceso, se ha revelado lo que causó la muerte de la destacada actriz que también fue parte de "Beetlejuice".

Según pudo confirmar el sitio TMZ, que accedió a su acta de defunción, Catherine falleció a causa de un coágulo de sangre en los pulmones.

"La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles reveló el lunes la causa de la muerte de la actriz. La causa inmediata de muerte de O'Hara figura como embolia pulmonar, con cáncer de recto como causa subyacente", precisó el medio citado.

Asimismo, se reveló que los restos de O'Hara fueron entregados a su esposo, Robert "Bo" Welch, quien decidió incinerarlos.

