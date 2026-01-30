Logo Mega

Impacto en Hollywood por repentina muerte de Catherine O'Hara, la mamá de "Mi Pobre Angelito"

  • Por Mega
Impacto en Hollywood por repentina muerte de Catherine O'Hara, la mamá de 'Mi Pobre Angelito'

La tarde de este viernes se conoció una impactante noticia para el mundo de Hollywood: el repentino fallecimiento de la actriz Catherine O'Hara, a sus 71 años

La artista fue principalmente conocida por su papel de Kate McCallister, la madre de Kevin en las recordadas películas de “Mi Pobre Angelito”.

Muere Catherine O'Hara a los 71 años

Sin embargo, su carrera no solo se reduce a aquel personaje, pues también participó en filmes como “Beetlejuice”, “Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados” y “Argylle”, entre otras. 

Además, también tuvo roles en series como “Six Feet Under”, “Schitt’s Creek”, “The Studio”, The Last of Us” y más.

Catherine O'Hara / Instagram

Por ahora, según informa el portal TMZ, se desconocen las causas de la muerte de la actriz canadiense.

