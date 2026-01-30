Impacto en Hollywood por repentina muerte de Catherine O'Hara, la mamá de "Mi Pobre Angelito"

30 en. 2026 - 16:00 hrs.

La tarde de este viernes se conoció una impactante noticia para el mundo de Hollywood: el repentino fallecimiento de la actriz Catherine O'Hara, a sus 71 años.

La artista fue principalmente conocida por su papel de Kate McCallister, la madre de Kevin en las recordadas películas de “Mi Pobre Angelito”.

Muere Catherine O'Hara a los 71 años

Sin embargo, su carrera no solo se reduce a aquel personaje, pues también participó en filmes como “Beetlejuice”, “Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados” y “Argylle”, entre otras.

Además, también tuvo roles en series como “Six Feet Under”, “Schitt’s Creek”, “The Studio”, The Last of Us” y más.

Catherine O'Hara / Instagram

Por ahora, según informa el portal TMZ, se desconocen las causas de la muerte de la actriz canadiense.

