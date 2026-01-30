Julia Fernandes se somete a nuevo procedimiento estético y muestra el antes y después: Así reaccionan sus fans

30 en. 2026 - 13:30 hrs.

"Hoy me vine a hacer unos arreglos en la carita con la famosa doctora Sofía", dijo Julia Fernandes en un video en Instagram, donde compartió imágenes de su visita a un centro de medicina estética.

La modelo brasileña incluyó en su post una breve explicación de los procedimientos que realizaría la especialista, así como imágenes del antes y después de los retoques.

El antes y después de Julia Fernandes tras intervención estética

"Toxina botulínica en el tercio superior del rostro, en la frente, el entrecejo y las patitas de gallo", comentó la doctora Sofía Calgani en el video. También dijo que aplicó "bioestimuladores de colágeno y elastina para tensar la piel", y ocupó medicina regenerativa para las ojeras.

"Medicina regenerativa. ¿Esa no sería la famosa esperma de salmón?", preguntó Fernandes, lo que la especialista confirmó.

"No duele prácticamente nada y el procedimiento es rápido, cómodo y seguro", escribio la influencer sobre un segmento donde se ve cómo aplican sustancias con una aguja en su rostro.

Al final, Julia aparece con su cutis renovado después de los tratamientos. Aunque recibió elogios de sus seguidores, algunos la cuestionaron por no mostrarse al natural.

"Que los resultados se muestren sin maquillaje ni filtros, muestren la realidad, por favor", escribió una internauta, quien recibió respuesta de Calgani: "Está con maquillaje al final, pero ya les mostraremos todo".

