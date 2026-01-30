¡Fin al misterio! Tita Ureta reveló en La Hora de Jugar el sexo de su bebé

30 en. 2026 - 16:32 hrs.

Una increíble noticia informó este viernes Tita Ureta durante la emisión de La Hora de Jugar.

En compañía de su compañero y amigo Joaquín Méndez, la animadora de Mega se decidió a decirle a todo el público cuál es el sexo de su bebé en gestación, que tendrá junto a su esposo, el skater Spiro Razis.

¡Tita Ureta reveló el sexo de su bebé!

En el estudio del programa, entre un globo de color celeste y otro de color rosa, Tita dijo que pincharía el globo que no corresponde al sexo de su guagua, es decir, el globo que quedara intacto es el que indicaría si su hijo es niño o niña.

“Solo voy a dar una pista. Es algo que viene a cerrar un ciclo muy importante, porque yo nunca tuve la oportunidad de tener esa relación con mi mamá, porque yo la perdí cuando era muy chiquitita. Así que ahora sí voy a poder tener una relación con mi hija. ¡Es niñita!”, reveló con mucha alegría Tita.

En ese momento recibió un gran abrazo de Joaquín, y bromearon diciendo que su hija y el niño que espera el argentino junto a su pareja, Amanda Martínez, podrían ser pololos.

Mega

Para finalizar el emotivo momento, en pantalla apareció una ecografía de Tita, en que se puede captar el movimiento de su niña, a la que espera con tanto amor.

