'Mamá, pensé que teníamos tiempo': La emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

30 en. 2026 - 19:05 hrs.

Tras el fallecimiento de Catherine O'Hara, el actor de "Mi Pobre Angelito", Macaulay Culkin escribe dolorosa despedida a su madre televisiva a través de su Instagram.

El actor no tardó en rendir un homenaje acompañado de dos fotos de ellos, una de una escena de ellos en el filme navideño y otra de su reencuentro en 2023. Esto dejó ver el fuerte vínculo que sostenían detrás de cámaras.

"Mamá, pensé que teníamos más tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más para decir. Te quiero. Nos vemos luego", escribió Culkin en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Macaulay 'Instagram' Culkin (@culkamania)

La historia tras de cámaras

El vínculo entre ellos comenzó en las grabaciones de "Mi Pobre Angelito" donde O'Hara da vida a Kate McCallister, madre de Kevin, que es interpretado por Culkin. Una historia que marcó un hito en el mundo de la entretención.

Se volvieron a reencontrar en 2023, cuando Macaulay Culkin gana una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. La actriz canadiense le dedicó unas palabras en la ceremonia expresando lo orgullosa que estaba de haberlo visto crecer.

"Este hermoso y querido niño de diez años fue llamado una superestrella, una máquina de hacer dinero, uno de los jóvenes más exitosos de Hollywood en todo el mundo. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a eso?”, comentó O´Hara en esa ocasión.

Todo sobre Celebridades Internacionales