El antes y después de Catalina Pulido: Se sometió a novedoso tratamiento de "rejuvenecimiento natural"

Hace un año Catalina Pulido inició un tratamiento estético a cargo de un especialista en rejuvenecimiento natural, un sistema cuyos resultados tienen muy satisfecha a la actriz.

"¡Lo mejor que conocí!", dijo en un post de Instagram donde mostró un contraste de su rostro en enero de 2025 y del mismo mes del año 2026. "El bienestar es integral y acá encontré todo lo que uno necesita para el equilibrio emocional y mental", expresó.

El tratamiento de rejuvenecimiento de Catalina Pulido

"Impresionados con el proceso regenerativo de mi querida Cata Pulido", se lee en una publicación conjunta de la artista y del doctor Felipe Cid, quien realizó el procedimiento.

En el post se aprecian dos pares de fotografías del rostro de la presentadora: uno evidencia la evolución hasta mayo de 2025 y el otro detalla cómo luce actualmente.

"En enero del año pasado comenzamos a ayudarla a rejuvenecer de manera 100% natural con nuestro exclusivo Método de Bioestimulacion Celular", escribió el especialista.

En la caja de comentarios, respondiendo a la inquietud de un internauta, el médico explicó que este método "se enfoca en restablecer tu organismo para obtener los factores de crecimiento y ayudarte a rejuvenecer de manera gradual en el tiempo".

Una usuaria quiso saber cuál es el producto de bioestimulación utilizado, y la respuesta del especialista fue muy particular: "El propio cuerpo de ella".

Muchos seguidores elogiaron la transformación e hicieron preguntas sobre el procedimiento, mientras otros dijeron que parecía solo un cambio de iluminación en las fotoghrafías. Lo cierto es que, tal y como lo manifestó en su comentario, Cata Pulido está agradecida por este tratamiento.

