"Hicimos un match increíble": Catalina Pulido recuerda noche de pasión con Gustavo Cerati
En el capítulo 2 de Only Friends, Catalina Pulido se refirió al romance de una noche que tuvo con Gustavo Cerati y entregó detalles nunca antes contados.
Todo comenzó cuando la actriz recibió la pregunta realizada con Inteligencia Artificial relacionada con el affair con el fallecido cantante: "¿Fue solo una noche de pasión o hubo otros encuentros?".
En primera instancia, la animadora no quiso referirse mucho al tema: "Lo encuentro un poco patético, ya no está, fue un touch and go".
La historia de Catalina Pulido y Gustavo Cerati
Sin embargo, los demás invitados le pidieron que contara más sobre la situación, y Catalina Pulido cumplió: "Esto fue un año antes de que tuviera el accidente cerebral".
"Hice una campaña publicitaria con Charly García y con Gustavo (Cerati), él lanzó una colección de esta marca y fuimos al lanzamiento. Después nos fuimos a un restaurante en Borderío, me tocó al lado Gustavo, hicimos un match increíble", agregó.Ir a la siguiente nota
Entremedio, Jordi Castell preguntó si en ese entonces el artista estaba separado de Cecilia Amenábar y la actriz se lo confirmó.
Finalmente, la panelista de espectáculos reveló que se fueron de fiesta a la pieza del hotel de Gustavo Cerati y recibió una invitación que no pudo rechazar: "Me agarra y me dice 'quédate' y yo le dije 'a ver, lo voy pensar' y ahí me quedé un rato".
