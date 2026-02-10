"Envidiosos y resentidos": Rocío Toscano sale en defensa de Sammis Reyes por el 'hate' que recibe en redes

10 feb. 2026 - 10:55 hrs.

Sammis Reyes es uno de los personaje que más reacciones mixtas recibe en redes sociales, y es que muchos lo aman, pero otra gran parte le deja comentarios muy negativos con críticas.

Precisamente, la pareja de Emilia Dides se ha encargado de crear su propio nombre en las plataformas digitales, pero usualmente con una polémica de por medio, esto a raíz de sus comentarios, dichos o actos que molestan a algunos internautas.

Por lo mismo, algunas figuras del espectáculo buscan defenderlo, entre ellas, la actriz Rocío Toscano, quien hace unas semanas confirmó su segundo embarazo.

Rocío Toscano defiende a Sammis Reyes

Todo pasó cuando Sammis realizó una nueva publicación en redes sociales y se puede ver lo mucho que entrena para mantenerse en forma. Además, agregó una descripción que dice: "Nunca olvidar: 'El que ríe último, ríe mejor'".

Como era de esperar, de inmediato Reyes comenzó a recibir una cantidad enorme de 'hate' (odio), instancia en la que Toscano intervino dejando un comentario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sammis Reyes (@sammisreyes)

"Increíble la cantidad de hombres envidiosos y resentidos. Lo peor de todo o lo mejor, como lo queramos ver, es que están aquí, en cada uno de tus post, tirándote toda su frustración que tienen dentro", partió diciendo.

Dicho esto, reflexionó y se preguntó: "¿Qué culpa tienes tú de simplemente ser tú? ¿Por qué les afecta tanto que ocupan minutos de su vida en escribirte y criticarte cada vez que pueden? Las personas felices y exitosas no ocupan su tiempo en bardear (molestar) a nadie porque están ocupadas en ser felices y exitosos".

"Te y les deseo los mejor con Emi (Emilia Dides) en su ma-paternidad. Ahora es cuando empieza el real aprendizaje de la vida", cerró la actriz.

Instagram

Todo sobre Sammis Reyes