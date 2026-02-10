"Me hiciste llorar": El romántico saludo cumpleañero de Juan Pedro Verdier a Karen Paola

10 feb. 2026 - 12:50 hrs.

El lunes 9 de febrero, la cantante Karen Paola estuvo de cumpleaños y sus amigas, así como familiares, le prepararon una sorpresa que publicó en redes sociales.

Y es que Karen se encontraba en un fin de semana de playa por la despedida de soltera de una de sus amigas, cuando la novia decidió juntar a todos los cercanos para celebrar su cumpleaños antes de volver a Santiago.

Esto emocionó a Karen Paola, ya que no estaban solo sus amigas, sino que su familia, entre ellos, su esposo Juan Pedro Verdier, quien escribió un extenso texto para conmemorar el cumpleaños de su pareja.

Juan Pedro Verdier celebra a Karen Paola

"¡Amor! ¡Culi! ¡Chinita! ¡Feliz cumple preciosa! Vos sabes cuánto te amo, yo sé que vos lo sabes... Feliz cumpleaños, querida Karen", escribió Juan Pedro en un inicio.

"Quiero desearte un año repleto de bendiciones, una vida llena de propósito, te deseo lo mejor de lo mejor, mi vida... y también te agradezco... por infinitas cosas, por ser fuerte, por cuidarme y quererme, por hacerme mimos y traerme un café de la nada... por ser una súper mamá que siempre cuida y ama a nuestro cachorro, por invitarme a pasear, por aceptarme y quererme como soy. Te amo hermosa, feliz cumpleaños, feliz vida, que Dios te bendiga siempre, te súper duper amo", recalcó el enamorado Verdier.

Karen Paola no se quedó atrás y muy emocionada respondió que "me hiciste llorar po', tú eres el amor de mi vida. Gracias por hacer mi vida más linda, por llenar mis días de amor, por cuidar mi corazón y por hacerme sentir linda, segura y fuerte. Te super duper amo, mi culino más precioso del cariño".

