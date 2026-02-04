Rocío Toscano cuenta cuándo conocerá el sexo de su guagua y aclara confusión: "Se súper malentendió"

04 feb. 2026 - 14:00 hrs.

Un mensaje de Rocío Toscano en su cuenta de Instagram generó confusión entre sus seguidores, quienes pensaron que le faltaba solo un mes para dar a luz.

La actriz de 32 años hizo una aclaratoria sobre la fecha que mencionó en su post, donde mostró su visita al médico para una ecografía y expresó lo mucho que ama ser madre.

La aclaración de Rocío Toscano

Toscano publicó el mencionado video el martes, con una descripción que confundió a los internautas. "Falta un siglo para verte (6 de marzo), una eternidad", escribió en ese momento. Más tarde subió una historia para aclarar que esa fecha no corresponde a la llegada de su bebé.

Instagram @rociotoscanoactriz

"Se súper malentendió lo que puse en mi último reel. Todos piensan que voy a parir en marzo, pero no, en marzo es la próxima eco", dijo entre risas.

"Falta tanto, un siglo, una eternidad para ver a mi pingüino. Y ahí recién voy a saber el sexo", finalizó diciendo en su breve video.

Este será el tercer hijo de Toscano y el primero con su actual pareja, el futbolista Agustín Ambiado. Los hermanos mayores del nuevo integrante de la familia son los mellizos Alma y Luca, de casi 5 años de edad.

Instagram @rociotoscanoactriz

Todo sobre Actores Chilenos