El extraño síndrome que afecta a Rocío Toscano en medio de su embarazo: "Es desesperante"

Durante la segunda semana de enero, Rocío Toscano anunció que está en la espera de su tercer hijo, el primero con su actual pareja, el futbolista Agustín Ambiado.

Aunque la joven familia luce feliz en sus publicaciones en redes sociales, la actriz nacida en Argentina confesó que no la está pasando muy bien a la hora de dormir, debido a una rara afección que le genera gran incomodidad.

El síndrome de Rocío Toscano en su tercer embarazo

Fue a través de una historia de Instagram donde Toscano pidió consejo a sus seguidores mientras revelaba que padece del síndrome de piernas inquietas.

Según MedlinePlus, este es un desajuste del sistema nervioso que provoca una imperiosa necesidad de mover las extremidades inferiores, especialmente en las noches, tal y como lo dijo la artista.

"Lo peor que te puede pasar en el embarazo, una sensación horrible en las piernas (en este embarazo se sumaron los brazos). Horrible, no deja dormir y es desesperante", escribió.

"¿A quién más le ha pasado? Déjenme sus tips para que se pase", solicitó a sus fans. Sin embargo, horas después Toscano apareció más serena en una nueva publicación, donde se la ve disfrutar de un paseo con su pareja y sus hijos mellizos, Alma y Luca.

"Qué lindo este presente, somos afortunados", escribió en el carrusel de postales captadas en Cochamó, al sur del país.

