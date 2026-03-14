La enigmática consulta de Fran Virgilio: Esta fue la carta del oráculo que le salió a la influencer

14 mar. 2026 - 15:00 hrs.

En los últimos días, Fran Virgilio ha estado compartiendo en sus redes sociales sus momentos de disfrute con un grupo de amigas, una de las cuales está por celebrar su matrimonio.

"Ella se está casando y yo me estoy divorciando, y eso es lo lindo de la vida, ¿qué opinan? Todo en la vida es una evolución", escribió hace poco en un post de Instagram. Pero en medio de este tipo de publicaciones, compartió una enigmática historia.

La carta del oráculo de Fran Virgilio

Al parecer, Fran Virgilio tiene una decisión que tomar y, para despejar dudas, recurrió a un mazo de cartas Work Your Light, una herramienta de crecimiento personal parecida al tarot, pero más libre y espiritual.

"Hago una pregunta, saco una carta de mi oráculo. La carta...", escribió la modelo sobre una imagen del naipe que tomó. "No. Espera. Pospón tu decisión. Haz una pausa", se lee en la respuesta.

Instagram @franvirgiliocl

La modelo no reveló más detalles sobre su consulta, ni a qué ámbito de su vida se refería. Mientras tanto, se la ve asistir a eventos publicitarios como rostro de algunas marcas o divirtiéndose con sus amistades.

Recordemos que en agosto de 2025 la creadora de contenidos terminó su matrimonio con Karol Lucero por una infidelidad. Por ahora está soltera, como lo dijo el mes pasado en la Gala de Viña cuando le preguntaron si el suyo era un "vestido de la venganza".

"No hay nada de qué vengarse. Estoy contenta, feliz, tranquila y sola, no quiero conocer a nadie", dijo entonces.

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