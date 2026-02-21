¿Vestido de la venganza? Esto respondió Fran Virgilio sobre Karol Lucero en la Gala del Festival de Viña

21 feb. 2026 - 22:55 hrs.

Fran Virgilio se robó las miradas durante su paso en solitario por la Gala del Festival de Viña, tras lucir un jugado vestido negro.

De hecho, fue catalogado por muchos como el "vestido de la venganza", tras su mediático quiebre amoroso con Karol Lucero en agosto del año pasado.

Consultada por su vestimenta y su exmarido, la modelo aseguró que "no hay nada de qué vengarse. Estoy contenta, feliz, tranquila y sola, no quiero conocer a nadie. Estoy en un crecimiento personal, estoy trabajando en mí, yo por el momento, me quedo solita".

También le consultaron respecto a una nueva polémica que involucra a Karol, que fue fotografiado con una moto de agua que supuestamente sería robada. "No me interesa, estoy preocupada de mí", afirmó la influencer.

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

El puntapié inicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.

