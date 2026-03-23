"Eres la definición de arte": Seguidor de Yamila Reyna la conmueve con un "hermoso regalo"

23 mar. 2026 - 17:30 hrs.

Para Yamila Reyna, la situación con Américo, a quien denunció por violencia intrafamiliar, no solo significa un episodio difícil en su vida.

La experiencia que vivió con quien fuera su pololo y prometido también se convirtió en inspiración para la nueva rutina de comedia con la que volvió a los escenarios, tras una pausa de un mes y medio.

Los seguidores de la actriz argentina reconocen su trabajo con mensajes que le envían en sus redes sociales y que ella comparte con gratitud.

El mensaje que conmovió a Yamila Reyna

Un día antes de reactivar su gira, la humorista dijo que su nuevo show "Yamila Reyna en crudo" fue pensado como una forma de tranformar un mal momento en comedia.

"Te fuimos a ver anoche a Quilpué. Qué genia que eres y qué tremenda admiración que provoca tu trabajo y tu fuerza. Eres la definición de 'arte', tomar el dolor y volverlo belleza y, en este caso, humor. ¡Un abrazo enorme! ¡Felicitaciones!", escribió un seguidor, en concordancia con la promesa de la artista.

Instagram @yamireyna

La comediante posteó el mensaje en sus historias, conmovida por las palabras que consideró un obsequio. "Y con este hermoso regalo me voy a dormir. Gracias, gracias, gracias. ¡Y nos vemos esta semana en el sur!", expresó.

Reyna está visiblemente emocionada con el éxito de su show de stand up. La primera noche se presentó a casa llena en el Palermo Teatro Bar y sigue llevando su rutina a diferentes localidades del país.

Ahora planea nuevos proyectos, según lo dio a entender en su más reciente publicación. "No sé para dónde me lleve Dios, pero si él va conmigo, voy en paz. ¡Pronto novedades!", dijo.

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