Entre lágrimas y nervios: El emotivo video de Yamila Reyna de segundos previos a su regreso a los escenarios

20 mar. 2026 - 11:20 hrs.

Después de su primera noche de regreso en los escenarios con su show de comedia "En crudo", Yamila Reyna confesó en una entrevista que antes de presentarse se sintió nerviosa y pensó que no lo lograría.

Y la actriz argentina lo evidenció poco después al publicar un video de los segundos que precedieron su salida al escenario del Palermo Teatro Bar la noche del miércoles.

El emotivo video de Yamila Reyna antes de su show

"Y así regresé anoche.… estas imágenes hablan más que las palabras. El fiel reflejo de lo que muchos artistas vivimos, una pena en el alma, que en el escenario, se transforma en magia", escribió la humorista en su post.

Instagram @yamireyna

En la grabación, Yamila camina nerviosa de un lado a otro, mientras seca sus lágrimas con los nervios a flor de piel. El tono del video cambia luego, cuando se ve la conexión de la comediante con su público, que terminó riendo a carcajadas y ovacionándola.

"Qué gran comienzo de este 'Yamila Reyna en Crudo'. ¡Gracias por tantísimo amor y risas! Quiero regalar parte de este gran logro a quienes me pusieron sus hombros todas las veces que hicieron falta, a mi equipo", concluyó.

La artista se había ausentado de su gira de stand up durante un mes y medio, lapso en el que buscó recuperarse emocionalmente tras su polémica separación de su exprometido, el cantante Américo.

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