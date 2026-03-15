"No hay palabras": Yamila Reyna experimenta increíble terapia sensitiva con animales para sanar su corazón

15 mar. 2026 - 18:30 hrs.

El quiebre amoroso con Américo afectó de gran forma a Yamila Reyna, quien incluso tuvo que suspender algunos de sus shows de stand up.

Por lo mismo, en búsqueda de sanar su corazón tras el polémico episodio, la argentina llegó a una terapia personal llamada "constelación de caballos" donde se conecta con estos animales, quienes son usados como un "espejo" para las emociones de las personas.

"En esta búsqueda de sanar, entender el por qué de este proceso que hoy atravieso, viví una de las mejores experiencias de encuentro, conocimiento y auto reconocimiento. Constelación con caballos, sí, lo sé, también pensé, naaaa están locos, pero me di la oportunidad de experimentarlo y fue... no sé ni cómo describirlo, no hay palabras para semejante vivencia", partió diciendo Yamila, admitiendo que en un comienzo no tenía mucha fe en la terapia.

La importante conexión de Yamila con los caballos

Dicho esto, la animadora comentó que "si pueden háganlo, es revelador y sanador para el alma y para uno mismo, me enseñó y me mostró tanto, que han sido herramientas para entender, transmutar y poder avanzar".



Fue así como distintas personalidades del mundo del espectáculo reaccionaron a esta publicación de Yamila, entre ellas, Begoña Basauri, quien aplaudió y motivó a su amiga.

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"Ay amiga, te quiero mucho. Vamos sanando un día a la vez", escribió la actriz de El Jardín de Olivia, quien se ha mantenido firme al lado de Yamila.

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