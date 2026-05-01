"Fue un error": Ignacia Michelson se sincera sobre sus retoques estéticos y entrega importante consejo

01 may. 2026 - 14:43 hrs.

Ignacia Michelson se sinceró con sus seguidores sobre una decisión equivocada que tomó hace ocho años, cuando se sometió a un procedimiento estético.

La influencer afirmó que en aquel tiempo fue "engañada", pero admitió que debió informarse mejor. "Verifica que el profesional esté certificado, que los productos sean aprobados y seguros, y no te dejes llevar solo por precios bajos o promesas rápidas", aconsejó a quienes piensen hacerse algún retoque.

El mensaje de Ignacia Michelson sobre los biopolímeros

"Me puse biopolímeros sin saber realmente qué eran ni los riesgos que implicaban. En ese momento confié en lo que me dijeron, y hoy puedo decir con certeza que fue un error que ha tenido consecuencias en mi vida", escribió Ignacia Michelson en un post de Instagram.

Instagram @lamichelon11

La chica reality reiteró que estas sustancias no son seguras y advirtió que "con el tiempo pueden causar inflamación, dolor, deformaciones y muchos otros problemas de salud".

También aclaró que, tal y como le ocurrió a ella, a veces ni siquiera las cirugías logran eliminarlos del todo. "Las consecuencias pueden acompañarte para siempre", expresó.

"Hoy hablo, no desde el miedo, sino desde la experiencia. Para que otras personas no pasen por lo mismo. Tu salud no es un juego. Tu cuerpo merece cuidado, respeto y decisiones informadas", dijo. "Ojalá mi experiencia sirva para que alguien más lo piense dos veces y elija mejor", finalizó.

Instagram @lamichelon11

Todo sobre Ignacia Michelson