"Todas hemos cometido errores": La reflexión de Ignacia Michelson tras su elección como Miss Universo Santiago

29 abr. 2026 - 13:55 hrs.

La Miss Universo Santiago, Ignacia Michelson, realizó una importante reflexión en torno a su pasado en la televisión y programas de telerrealidad, así como escándalos faranduleros.

Y es que Michelson se hizo conocida en Chile y en el extranjero por participar en distintos reality shows, donde siempre cumplió el papel de la chica polémica, con carácter fuerte y que va directo a la pelea.

Por lo mismo, en conversación con FMDos, Ignacia entregó una potente reflexión por este pasado que la hizo conocida públicamente y que para algunos la condena.

Ignacia Michelson reflexiona sobre su vida farandulera

"Soy un claro ejemplo para cualquier mujer... todas hemos cometido errores. Eso no quiere decir que el día de mañana no podamos sacar la mejor versión de nosotros mismos", comentó al medio citado.

En esa línea, mencionó que "yo soy yo, soy realmente yo. Soy una mujer 100% real. Mi mensaje es muy potente y siento que va a inspirar a muchas mujeres a sacar su mejor versión".

Dicho esto, afirmó que tener esta corona es para que las mujeres puedan ver que "los sueños y las metas se tienen que cumplir aquí, porque no hay otra vida para cumplirlas".

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