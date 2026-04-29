Karen Paola cumple sueño al telonear al astro mundial del pop Jackson Wang: "Pude decirle lo humilde que es"
Karen Paola quedó gratamente sorprendida al conocer en persona a la estrella mundial del pop Jackson Wang, a quien teloneó la noche del martes en el Movistar Arena.
La cantante contó su experiencia con el músico chino, miembro de la banda surcoreana GOT7, quien llegó a Chile con su gira mundial en solitario "MAGICMAN2".
La experiencia de Karen Paola con Jackson Wang
Para Karen Paola fue "un sueño telonear a un grande como Jackson Wang", según ella misma lo expresó a sus seguidores en Instagram. La intérprete agradeció lo bien que la acogió el público del astro asiático, pero sobre todo, el trato que recibió de él.
"Es un artista tremendamente humilde, me dijo que me vio cantar y yo tipo… ¡aaaaaaah! Él y su equipo nos dejaron usar todo el escenario sin ninguna restricción antes de su show", detalló.
"Lo mas lindo, al final nos sacamos fotos y pude decirle lo increíble y humilde que es (...) En conclusión, Dios es bueno y estoy agradecida de todas sus bendiciones para conmigo", finalizó su mensaje.
En el post se aprecian fotos del abrazo entre Karen Paola y Jackson, así como momentos de conversación entre ellos. Además se observa a la ex Mekano con su esposo Juan Pedro Verdier y su hijo Guillermo, quienes también asisteron al concierto.
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