Karen Paola cumple sueño al telonear al astro mundial del pop Jackson Wang: "Pude decirle lo humilde que es"

29 abr. 2026 - 13:05 hrs.

Karen Paola quedó gratamente sorprendida al conocer en persona a la estrella mundial del pop Jackson Wang, a quien teloneó la noche del martes en el Movistar Arena.

La cantante contó su experiencia con el músico chino, miembro de la banda surcoreana GOT7, quien llegó a Chile con su gira mundial en solitario "MAGICMAN2".

La experiencia de Karen Paola con Jackson Wang

Para Karen Paola fue "un sueño telonear a un grande como Jackson Wang", según ella misma lo expresó a sus seguidores en Instagram. La intérprete agradeció lo bien que la acogió el público del astro asiático, pero sobre todo, el trato que recibió de él.

Instagram @karenpaolamusic

"Es un artista tremendamente humilde, me dijo que me vio cantar y yo tipo… ¡aaaaaaah! Él y su equipo nos dejaron usar todo el escenario sin ninguna restricción antes de su show", detalló.

"Lo mas lindo, al final nos sacamos fotos y pude decirle lo increíble y humilde que es (...) En conclusión, Dios es bueno y estoy agradecida de todas sus bendiciones para conmigo", finalizó su mensaje.

En el post se aprecian fotos del abrazo entre Karen Paola y Jackson, así como momentos de conversación entre ellos. Además se observa a la ex Mekano con su esposo Juan Pedro Verdier y su hijo Guillermo, quienes también asisteron al concierto.

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