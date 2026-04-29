Inspirado en Atom y Oliver: El tierno regalo que recibió Bela, la hija de Alexis Sánchez

29 abr. 2026 - 10:30 hrs.

La modelo Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, compartió un tierno regalo que recibió para Bela, la hija que tiene con el futbolista chileno.

En concreto, Alexandra mostró un obsequio que recibieron de la popular marca de alimentos de perros que auspicia a Alexis Sánchez, y quienes enviaron un tierno objeto para la bebé.

Cabe destacar que esta es la hija primogénita del delantero nacional, quien en su momento se mostró muy feliz de tener a Bela.

El tierno regalo que recibió hija de Alexis Sánchez

Precisamente, el regalo era un móvil para bebés que tenía distintas figuras de Atom y Oliver, los perritos de Alexis, así como de Chappi, Laika y las mascotas de Alexandra Litvinova.

"El regalo que nos rompió el corazón", comentó Alexandra, quien subió un video del momento en el que se podía ver a la pequeña Bela con esta nueva adquisición.

En ese sentido, la joven agregó: "Guardando este instante para siempre", y recalcó que está viviendo esta etapa de la maternidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexandra Litvinova | model & ? mama (@litvinova_alexandra)

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