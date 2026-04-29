La diferencia de Emilia Dides modelando en la pasarela hace 10 años y ahora: "Amo ver cómo todo se transforma"

29 abr. 2026 - 08:30 hrs.

Emilia Dides se siente orgullosa de las experiencias que ha vivido a sus 26 años. Uno de sus momentos más especiales fue su participación en el Miss Universo 2024, donde alcanzó el top de las 12 finalistas.

Después de este logro que emocionó a todo el país, ganó mayor confianza y siguió puliendo sus habilidades como modelo.

El antes y después de Emilia Dides en la pasarela

Lo anterior quedó en evidencia en un video que publicó Emilia Dides en TikTok, donde contrasta su actual forma de desfilar en la pasarela con la del año 2016, cuando apenas era una aprendiz.

"10 años de diferencia, misma esencia. Amo ver cómo todo se transforma, cómo se crece, se aprende y se avanza. Porque cuando una realmente lo decide, lo puede lograr", escribió en su publicación, para instar a sus seguidores a luchar por sus objetivos.

TikTok @emidides

Y en efecto, en su reciente desfile, Dides se apodera del escenario con una convicción y soltura que todavía no alcanzaba en su época de adolescente.

Esta seguridad en sí misma es fruto de su trayectoria, en la que no solo cobró experiencia en el máximo certamen internacional de belleza.

También se ha destacado como chica reality, modelo, presentadora, cantante y cocreadora de su propio pódcast junto al padre de su hija, Sammis Reyes.

@emidides 10 años de diferencia, misma esencia. Amo ver cómo todo se transforma… cómo se crece, se aprende y se avanza. Porque cuando una realmente lo decide, lo puede lograr ✨ ♬ why are people using this sound - wacha sucia

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