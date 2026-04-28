"Muchas gracias por las felicitaciones": Chantal Gayoso habla de su supuesto embarazo y aclara qué pasó

28 abr. 2026 - 16:30 hrs.

Esta semana surgió un inesperado rumor en el que se decía que Chantal Gayoso estaba embarazada, por lo que estaría esperando a su primer bebé con Thiago Cunha.

Precisamente, todo inició cuando la pareja subió un video hablando de la esperanza que tienen de seguir juntos y, en un instante de este video, Thiago, con la taza que tenía en su mano, apunta hacia el vientre de Chantal.

Este pequeño, pero insignificante gesto fue lo suficiente para que las seguidoras y seguidores de la pareja comenzaran a hablar sobre un posible embarazo.

¿Está embarazada?

Por lo mismo, los usuarios llenaron de preguntas a Chantal sobre esta situación, quien salió al paso del rumor y explicó lo que había pasado.

"Me acaban de decir que estás embarazada. ¿Es cierto?", decía la pregunta que leyó Chantal, a lo que ella contestó: "No, no, no, no, miren... solo se dio por aludido porque, miren, tengo una quemadura en la guata porque me quemé haciendo panqueques".

"Estaba así (gesto de estar moviendo el sartén) y puj. Y por eso, pero no, no estoy embarazada. Muchas gracias por las felicitaciones, todo el mundo felicitando, hablando por interno: '¿Es verdad?', no", dijo entre risas.

Todo sobre Celebridades chilenas