"No siempre...": La reacción de Alessia Traverso tras caer ante Ignacia Michelson en Miss Universo Santiago

28 abr. 2026 - 17:00 hrs.

La influencer Alessia Traverso alzó la voz tras perder la corona del Miss Universo Santiago 2026 ante Ignacia Michelson.

Durante el fin de semana recién pasado, se realizó la ceremonia donde se escogió a la exparticipante de Resistiré como la representante de la comuna de Santiago.

Michelson se impuso a 40 candidatas, de todas las edades, entre ellas la ex de Raimundo Cerda.

Instagram @aletraverso

Alessia Traverso habla tras perder la corona del Miss Universo Santiago

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 260 mil seguidores, Alessia decidió hablar por primera vez tras perder el certamen de belleza.

"No siempre se trata de ganar, a veces se trata de todo lo que el camino te deja", partió diciendo.

"Hoy me voy con el corazón lleno, con aprendizajes que me llevo para siempre y con una versión de mí que no conocía antes", agregó.

Finalmente, Traverso agradeció el apoyo que recibió durante su participación en el concurso y anunció una nueva canción.

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