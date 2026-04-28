"Todo se devuelve en esta vida": Trini Neira responde y advierte a los comentarios negativos en su contra

28 abr. 2026 - 17:30 hrs.

Trini Neira se cansó de los comentarios negativos en su contra a través de redes sociales y salió al paso de cada uno de ellos con una fuerte declaración.

Y es que cada vez que sube una fotografía a sus plataformas, los comentarios de inmediato aparecen y aunque gran parte de estos son positivos, hay muchos usuarios que dejan insultos a la hija de Pamela Díaz.

"Más chula que la mamá"; "Chana"; "Tan ordinaria como la madre"; "Con clase se nace, no se compra"; e "igual de picante que la mamá" son algunos de los comentarios que recibió y que decidió no aguantar más.

Trini Neira contra sus haters

La joven influencer partió diciendo que sabe que "no le voy a gustar a todo el mundo y está perfecto, pero sí me sorprende el nivel de violencia al que puede llegar la gente".

"La mayoría habla sin saber y con ganas de hacer daño. Agradezco ser fuerte de mente y no tomar decisiones erróneas. Empiecen a tomarle el peso a sus palabras, no saben cómo pueden afectar al otro", recomendó Trini.

Finalmente, cerró diciendo: "Si algo no les gusta o no saben, pasen de largo. Todo se devuelve en esta vida; les deseo lo mejor y mucho amor para sus corazoncitos".

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