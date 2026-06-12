Debutará en teleseries: Mega revela a integrante de Prohibida Obsesión, nueva teleserie nocturna

12 jun. 2026 - 17:00 hrs.

Poco a poco se han ido revelando los nombres de los actores que incorporarán el elenco de la nueva teleserie nocturna de Mega, Prohibida Obsesión.

En un reciente video compartido por el área digital del canal, se descifró un importante integrante del elenco de la nueva producción.

¿Quién es la nueva actriz de Prohibida Obsesión?

Se trata de Florencia Crino de 31 años, quien participará por primera vez en una teleserie de Mega, luego de ser parte de la escuela de talentos del canal.

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Lorena Capetillo es otra de las destacadas actrices que forma parte de la nueva producción de Mega, interpretando a Camila Nuñez, también conocida como "Caco".

Celine Reymond también es parte del destacado elenco personificando a Vivi en su primera teleserie en nuestro canal. Mientras que Mónica Godoy le dará vida a Paloma.

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