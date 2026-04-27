Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Matilde y Juan de Dios tendrán una intensa cita en el capítulo 116 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 115 de Reunión de Superados, Matilde (Loreto Valenzuela) y Juan de Dios (Jorge Arecheta) se reencontrarán en su antigua facultad universitaria para una cita cargada de recuerdos.

El emotivo momento dará paso a que ambos se internen en la biblioteca del lugar, donde se dejarán llevar por lo que sienten hacia el otro.

Lo más visto de Reunión de Superados

Por otro lado, Amanda (Clara Silvera) le ofrecerá su ayuda a Manuel (Mario Horton) para que pueda mejorar su relación con Tere (Elisa Zulueta).

Reunión de Superados / Mega

Matilde vivirá incómodo momento con Coke

Además, Matilde se encontrará con Coke (Diego Muñoz) tras su intensa cita con Juan de Dios.

Durante la conversación, el corredor de propiedades notará que su esposa no lleva uno de sus aros, lo que desatará un incómodo momento entre ambos.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto