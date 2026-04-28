"Es otro nivel de bajeza": Wilma González responde a cruel comentario sobre su embarazo a los 41 años

28 abr. 2026 - 12:30 hrs.

En los últimos días, Wilma González ha estado compartiendo con sus seguidores entrañables momentos de su embarazo. La semana pasada subió un video de la ecografía emocional que vivió junto a sus familiares. Luego mostró una sesión de fotos junto a su esposo Nicolás Seguel, donde se ve el avance de su gestación.

Ahora la influencer española publica un video con un tinte muy diferente, decidida a visualizar ciertos comentarios negativos que recibe por estar embarazada a los 41 años.

La respuesta de Wilma González a comentarios por su embarazo

Wilma González considera que "a veces callar también normaliza", por lo que, a pesar de sus dudas, decidió enseñar en Instagram el cruel mensaje que recibió.

"Hay límites que no se cruzan. Esto me escribieron", se lee sobre el video, junto a la captura del fuerte comentario de un internauta: "Es una Lolasauria. Ojalá no salga autista o mongólico".

Instagram @wilmagonzalezfit

"Leí esto varias veces y no por dolor, sino por vergüenza ajena. Atacar a una mujer por gestar a los 41 años ya habla de una mente muy limitada. Pero usar a una bebé que aún no nace para herir a su mamá, eso ya es otro nivel de bajeza", se le escucha decir a la ex chica reality.

"Usar autismo o síndrome de Down como insulto no es opinión, es ignorancia y es discriminación. Si no tienes algo humano que decir, pasa de largo. Tu odio no es sinceridad, es miseria y falta de educación", agregó.

La española también dejó en el video un texto donde expresa su preocupación porque adultos que escriben este tipo de mensajes, a veces también son padres.

Wilma aclaró que lo publicó no solo por ella y por su hija, también "por cada niño y cada persona cuya condición nunca debería usarse como insulto". Para finalizar, dejó una pregunta: "¿En qué momento normalizamos tanta crueldad en redes sociales?".

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