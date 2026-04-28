"Es otro nivel de bajeza": Wilma González responde a cruel comentario sobre su embarazo a los 41 años
En los últimos días, Wilma González ha estado compartiendo con sus seguidores entrañables momentos de su embarazo. La semana pasada subió un video de la ecografía emocional que vivió junto a sus familiares. Luego mostró una sesión de fotos junto a su esposo Nicolás Seguel, donde se ve el avance de su gestación.
Ahora la influencer española publica un video con un tinte muy diferente, decidida a visualizar ciertos comentarios negativos que recibe por estar embarazada a los 41 años.
La respuesta de Wilma González a comentarios por su embarazo
Wilma González considera que "a veces callar también normaliza", por lo que, a pesar de sus dudas, decidió enseñar en Instagram el cruel mensaje que recibió.
"Hay límites que no se cruzan. Esto me escribieron", se lee sobre el video, junto a la captura del fuerte comentario de un internauta: "Es una Lolasauria. Ojalá no salga autista o mongólico".
"Leí esto varias veces y no por dolor, sino por vergüenza ajena. Atacar a una mujer por gestar a los 41 años ya habla de una mente muy limitada. Pero usar a una bebé que aún no nace para herir a su mamá, eso ya es otro nivel de bajeza", se le escucha decir a la ex chica reality.
"Usar autismo o síndrome de Down como insulto no es opinión, es ignorancia y es discriminación. Si no tienes algo humano que decir, pasa de largo. Tu odio no es sinceridad, es miseria y falta de educación", agregó.Ir a la siguiente nota
La española también dejó en el video un texto donde expresa su preocupación porque adultos que escriben este tipo de mensajes, a veces también son padres.
Wilma aclaró que lo publicó no solo por ella y por su hija, también "por cada niño y cada persona cuya condición nunca debería usarse como insulto". Para finalizar, dejó una pregunta: "¿En qué momento normalizamos tanta crueldad en redes sociales?".
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