Wilma González aclara sus palabras por agradecer tener un "embarazo natural" tras generar polémica en redes

23 abr. 2026 - 13:00 hrs.

Wilma González tuvo que salir a aclarar un término que utilizó en uno de sus posteos de redes sociales, a raíz de una polémica que se suscitó entre sus seguidoras.

La española subió una fotografía con su hijo Noah donde hablaba de lo cansada que estaba, pero al mismo tiempo agradecía tener un cuerpo que a sus casi 42 años le permite seguir siendo activa y tener un "embarazo natural".

Fue este término, "embarazo natural", el que desató la polémica entre sus seguidoras, ya que enseguida escribió que pudo gestar "sin clínica de fertilidad", lo que las usuarias tomaron como un ataque directo hacia las personas que están en procesos de ayuda para procrear.

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Wilma González aclara término de "embarazo natural"

Con el paso de las horas y la polémica desatada, Wilma subió otra historia donde explicó lo que pasó y por qué utilizó el concepto de "embarazo natural".

"He recibido algún comentario con respecto a la publicación anterior, el 99% bonitos, por cierto (gracias por eso, preciosidades); el otro 1%, pues... parece que no entendió lo de 'embarazo natural'", partió diciendo Wilma.

Enseguida, pasó a explicar que: "A ver, tengo amistades y familiares cercanos que han tenido que hipotecar hasta la casa por el sueño de ser padres; el tema de las clínicas de fertilidad es súper costoso económicamente, emocionalmente, esfuerzo físico tremendo también, así que mi total admiración para esas mamás y familias".

"No me creo más que nadie, simplemente agradezco a Dios y a mi cuerpo, ya que sí, tengo una edad importante y no me ha costado tanto, menos mal, porque no sé si habría podido. Por favor, no proyecten sus frustraciones en mí", comentó.

"Si estás pasando por el proceso de la clínica de fertilidad y todo lo que conlleva, te abrazo fuerte y lo estás haciendo increíble, todo mi amor y buena vibra para vosotros", cerró la española.

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