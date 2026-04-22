"Una ecografía emocional": ¿De qué se trata la experiencia que vivió Wilma González con sus seres queridos?

22 abr. 2026 - 17:30 hrs.

Wilma González está en la dulce espera de Martina, su primera bebé con su esposo, Nicolás Seguel. El pasado mes de enero la pareja vivió con emoción la revelación de sexo junto al hijo mayor de la ex chica reality, Noah, de 15 años.

Ahora vuelven a disfrutar en familia un momento muy especial en el embarazo de la influencer española, una "ecografía emocional".

La ecografía emocional de Wilma González

Wilma González compartió en Instagram un video que registra el íntimo momento que reunió a sus parientes en su casa.

"¿De qué se trata todo esto? Es un servicio de ecografía emocional a domicilio, quiere decir que puedes compartir este momento único junto a tus seres queridos en la comodidad de tu hogar", se le escuchó explicar inicialmente en la grabación.

Istagram @wilmagonzalezfit

Luego aclaró que no es un examen de diagnóstico, sino "una ecografía para ver la carita de tu bebé. No se mostró en seguida Martina, así que hubo que estar ahí un ratito buscándola", detalló.

"Finalmente se mostró y estamos muy agradecidos, muy emocionados", concluyó su mensaje, en el que nombró a algunas de las personas presentes. "Como pueden ver, estaban todos mis seres queridos de Chile, mi suegrita, mi suegrito, mi cuñada y mi cuñado", dijo.

González escribió además en su post que Noah no puedo estar con ellos porque se encontraba en un viaje de curso. "De todos modos él sí me ha acompañado a las de la clínica", recordó. Por último resaltó que no van a enseñar el rostro de la bebé hasta que nazca.

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