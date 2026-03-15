"Con mi guatita gigante...": Wilma González enojada por gente que no cede el asiento a embarazada en el Metro

15 mar. 2026 - 19:30 hrs.

La española Wilma González lleva bastante años viviendo en Chile, país en el que incluso logró reencontrarse con el amor de la mano de Nicolás Seguel.

Ambos llevan una relación desde hace un tiempo y fue hace unos meses que Wilma y Nicolás confirmaron que estaban esperando a su primer bebé, siendo este el segundo hijo de la española, quien ya tenía Noah, adolescente que tiene una muy buena conexión con Gonzalo Egas.

Con varios meses encima, Wilma suele usar el transporte público para desplazarse por Santiago. Sin embargo, durante las últimas horas decidió exponer algo que la molesta demasiado.

La molestia de Wilma González

"En el metro con mi guatita gigante (lo digo porque se me nota mucho el embarazo) y ni hombres, ni mujeres jóvenes y con salud me ofrecen el asiento, nadie, casi nunca, siempre de pie en decenas de estaciones por parar", partió reclamando la española.

Dicho esto, afirmó que "no suelo hacer comparaciones, pues yo amo a Chile, pero sí estoy notando una gran diferencia con España y Argentina que es donde viví mi embarazo con Noah. No veo gentilidad/amabilidad por ningún lado... En verdad me da pena".

Instagram

Enseguida, la española subió varios videos donde agradeció la empatía por parte de sus seguidores. No obstante, destacó el mensaje de un joven que le decía que estaba "embarazada, no enferma".

Esto molestó aún más a Wilma, quien aseguró que ella ha tenido un embarazo sano, pero no para todas es así, por lo que a veces simplemente es tener un poco de empatía y realizar un gesto amable.

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