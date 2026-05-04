"¡Nos faltaba un beso!": Gala Caldirola comparte fotos de su reencuentro con Luis Jiménez en Qatar

04 may. 2026 - 13:00 hrs.

Luis Jiménez se encuentra en Qatar y tras varias semanas lejos de Gala Caldirola, la pareja finalmente se reencontró en el país árabe.

Cabe recordar que el "Mago" se radicó allá desde marzo pasado, debido a sus funciones como ayudante técnico de José Luis Sierra en el Al-Wakrah Sport Club, que marcha octavo en la liga catarí.

Mediante varias fotografías en sus cuentas de Instagram, tanto la española como el exfutbolista se declararon su amor disfrutando de la ciudad y románticas cenas nocturnas.

"¡Nos faltaba un beso, nos faltaban dos! Nos extrañábamos", escribió Caldirola junto a algunas postales con Jiménez en las que descansan tumbados al sol en las playas de la Perla de Doha.

Instagram de @galadrielcaldirola

Por su parte, él celebró su romance con una foto desde el tradicional mercado de Souq Waqif. "Lo feliz que me hace tenerte aquí conmigo", escribió junto a un retrato en el que ambos posan abrazados en un restaurante local.

Debido a estos cariñosos posteos, los seguidores de ambos se volcaron a alabar su relación en comentarios. "Amo saber que están compartiendo tiempo de calidad, se ven tan lindos juntos", "el amor cuando es recíproco es hermoso vivirlo" y "cuídala, nunca la vi tan enamorada" fueron algunos de los mensajes que recibió la pareja.

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