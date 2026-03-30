La frustración de Wilma González durante su embarazo: "Me siento como un payaso triste, simulando risa"

30 mar. 2026 - 12:10 hrs.

La modelo española Wilma González utilizó sus redes sociales para realizar un importante descargo en medio de su proceso de embarazo.

Y es que la mujer de 40 años está viviendo una gestación que para muchas personas y especialistas es de riesgo por su edad; por lo mismo, ella cuenta con un equipo multidisciplinario que la acompaña semana tras semana.

Sin embargo, en ocasiones, este equipo no es suficiente y la española decidió ser lo más transparente con esta situación.

El descargo de Wilma González en medio de su embarazo

"Este fin de semana, vaya sábado nefasto para mí... Siempre soy honesta, así como subo lo bueno, pues también lo malo; no me gusta ser cínica", expresó Wilma, y agregó que "subo una foto sonriendo para que no todo sea tan dramático, aunque me siento como un payaso triste, simulando risa".

Enseguida, la modelo explicó que "creo que ha sido el peor (fin de semana) que he tenido en mucho tiempo, y sin duda el peor de mi embarazo; hoy domingo mejoró un poco, pero tampoco al 100%, estoy triste y frustrada, es como cuando te sale algo mal y viene una serie de eventualidades desafortunadas".

"Trato de ponerle ganas, pero pucha que cuesta embarazada. Hablan de equipo multidisciplinario en el embarazo, que si personal trainer (esto ya lo soy al menos), nutricionista, en mi caso kinesiología de piso pélvico, más todo lo médico y además psicología, que no tiene prácticamente cobertura, ni con seguro, ni con isapres, y la salud mental en el embarazo y postparto realmente penden de un hilo y no hay bolsillo que aguante", afirmó.

En esa línea, cerró con un potente mensaje: "En fin, ser madre es muy bonito y una bendición, pero hay muy poco apoyo a la mujer en estos casos cuando lo necesitamos y, si eres independiente, peor. Estoy harta, la verdad. Que la semana que viene sea mejor, porque así nada tiene sentido".

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