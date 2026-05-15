"¡A mí me pasó!": Trini Neira afirma que sufrió la "maldición del viaje a Brasil" cuando estaba con Bimza

15 may. 2026 - 15:30 hrs.

El pasado mes de enero, Trini Neira estuvo en Ilha Grande y otras localidades brasileñas con quien era su pololo en ese momento, el cantante Bimza. Ahora admite que sobre ella recayó la "maldición del viaje a Brasil".

Fue durante un episodio del pódcast "Déjalo pasar", donde la joven es panelista, que su colega Carlos Meneses le preguntó sobre el tema.

Trini Neira y la "maldición de Brasil"

"No sé si ustedes sabían que a mí me pasó una maldición que dice que si tú viajas a Brasil con tu pareja, terminas. Hay mucha gente en redes sociales diciendo lo mismo, que viaja a Brasil con su pololo o su polola, después llegan a Chile y terminan", expuso inicialmente Meneses.

TikTok @oncestream.cl

Fue entonces cuando Trini Neira habló de su caso: "¡Sí, a mi me pasó!", exclamó en respuesta. "Es así, lo reconfirmo. Sí es verdad, yo me fui a Brasil hace unos seis meses, y llegué y pufff...", comentó.

Trini aclaró que esto ocurrió en su "última relación", sin mencionar el nombre de Bimza. "Pero yo creo que pasó porque yo ya sabía. No es que me hayan dicho como en el momento, ¿cachai? Pero yo ya sabía como eso de la maldición. Entonces yo creo que lo tenía en la cabeza", añadió.

Vale recordar que la influencer y el cantante festejaron el inicio del nuevo año en Brasil y pocos días después de su regreso, confirmaron el quiebre.

Todo sobre Trini Neira