El querido actor Fernando Kliche se suma al elenco de la nueva teleserie de Mega

15 may. 2026 - 11:30 hrs.

Muchas sorpresas trae la nueva teleserie de Mega y una de ellas se relaciona con la incorporación de un destacado actor.

En un reciente video compartido por el área digital del canal, se descifró a un importante integrante del elenco de la nueva producción.

El reconocido actor que será parte de nueva teleserie de Mega

Se trata de Fernando Kliche, actor uruguayo nacionalizado chileno de 71 años, quien estará presente en la nueva ficción.

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En el registro difundido en redes sociales, el propio artista revela que dará vida a Hernán Arismendi en la nueva teleserie.

Destacada actriz se une a Mega

Además del ya mencionado Kliche, otra destacada actriz forma parte de la producción de Mega.

Es la actriz Mónica Godoy, quien a sus 49 años personificará a Paloma en su primera teleserie en nuestro canal.

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