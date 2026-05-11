¿Dónde ver Salvando a Ema? Estas son las plataformas en que está disponible la teleserie vertical de Mega

11 may. 2026 - 19:05 hrs.

Salvando a Ema es la primera teleserie vertical de Mega que cuenta con los papeles protagónicos de Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María, siendo un drama único.

Y es que esta nueva producción del Área Dramática de Mega sumerge una vez más a sus espectadores en una historia llena de drama, giros, controversia y uno que otro engaño que te dejará pegado a la pantalla de tu dispositivo móvil.

Esta historia sigue a Mariana (Juanita Ringeling), una enfermera que se ve involucrada en una peligrosa red de ambición y violencia tras la muerte de la madre de Ema, una bebé que queda en medio de oscuros intereses.

¿En qué plataformas estará disponible Salvando a Ema?

Salvando a Ema es la primera teleserie vertical de Mega y está disponible en su totalidad desde este lunes 11 de mayo a las 19:00 horas.

Ingresando al sitio de Mega.cl puedes todos los capítulos de esta teleserie vertical.

Salvando a Ema también está disponible en las siguientes plataformas: Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Mega Go.

Todo sobre Salvando a Ema