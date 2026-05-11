Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¿Dónde ver Salvando a Ema? Estas son las plataformas en que está disponible la teleserie vertical de Mega mega

¿Dónde ver Salvando a Ema? Estas son las plataformas en que está disponible la teleserie vertical de Mega

  • Por Matías Rivera

Salvando a Ema es la primera teleserie vertical de Mega que cuenta con los papeles protagónicos de Juanita RingelingMario Horton y Antonia Santa Maríasiendo un drama único. 

Y es que esta nueva producción del Área Dramática de Mega sumerge una vez más a sus espectadores en una historia llena de drama, giros, controversia y uno que otro engaño que te dejará pegado a la pantalla de tu dispositivo móvil. 

Lo más visto de Entretenimiento

Esta historia sigue a Mariana (Juanita Ringeling), una enfermera que se ve involucrada en una peligrosa red de ambición y violencia tras la muerte de la madre de Ema, una bebé que queda en medio de oscuros intereses.

¿En qué plataformas estará disponible Salvando a Ema? 

Salvando a Ema es la primera teleserie vertical de Mega y está disponible en su totalidad desde este lunes 11 de mayo a las 19:00 horas. 

Ir a la siguiente nota

Ingresando al sitio de Mega.cl puedes todos los capítulos de esta teleserie vertical.

Salvando a Ema también está disponible en las siguientes plataformas: InstagramYouTubeTikTokFacebook y Mega Go. 

Todo sobre Salvando a Ema

Leer más de

Minuto a minuto