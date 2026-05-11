"Sea lo que sea que está escondiendo...": Vanessa y Bastián investigarán a Elisa en el capítulo 293 de EJDO

11 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 293 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) y Vanessa (Begoña Basauri) tendrán sospechas de que Elisa (Carla Medel) no ha sido completamente sincera con ellos. Considerando que Olivia (Violeta Silva) fue secuestrada, ninguna precaución será poca.

El hijo de Bernardita (Catalina Guerra) buscará antecedentes de la trabajadora social en Internet, pero no habrá nada. "Revisé las otras redes sociales, también Facebook, Twitter, etcétera, y lo mismo, nada anterior a dos meses atrás", le dirá a la ex de su hermano Clemente (Pipo Gormaz).

Elisa tendrá ojos sobre su espalda

Que se borraran todas las imágenes resultará muy extraño. "Hay algo que no quiere que los otros vean", afirmará Vanessa sobre la joven.

El Jardín de Olivia / Mega

"Sea lo que sea que está escondiendo la Elisa, lo vamos a averiguar", resolverá ella con el apoyo de Bastián.

El presentimiento de los dos no estará equivocado porque Elisa tendrá una oculta relación de negocios con Joaquín (Francisco Dañobeitia).