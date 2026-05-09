¿Qué le oculta? Bastián escuchará una comprometedora conversación de Elisa en el capítulo 292 de EJDO

09 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 292 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) comenzará a trabajar en la fundación del grupo Vial, pero poco a poco se irán mostrando luces de un lado oscuro que parece querer ocultar a toda costa.

De hecho, la joven estará al teléfono con un desconocido interlocutor, refiriéndose a su nuevo puesto en el holding.

"Todo super simpático, pero esto no va a ser tan fácil. No lo digo por la pega misma, pero lo que me tiene mal es tener que mentirle a Bastián, me siento pésimo", mencionará.

El Jardín de Olivia / Mega

Elisa in fraganti

Revelar sus secretos en una oficina de la empresa será un paso en falso de la joven trabajadora social. Bastián (Alonso Quintero) escuchará todo y comenzará a sospechar de esta nueva amiga.

"¿Con qué me estarías mintiendo?", le preguntará directamente.