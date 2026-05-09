¿Qué le oculta? Bastián escuchará una comprometedora conversación de Elisa en el capítulo 292 de EJDO
En el avance del capítulo 292 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) comenzará a trabajar en la fundación del grupo Vial, pero poco a poco se irán mostrando luces de un lado oscuro que parece querer ocultar a toda costa.
De hecho, la joven estará al teléfono con un desconocido interlocutor, refiriéndose a su nuevo puesto en el holding.
"Todo super simpático, pero esto no va a ser tan fácil. No lo digo por la pega misma, pero lo que me tiene mal es tener que mentirle a Bastián, me siento pésimo", mencionará.Ir a la siguiente nota
Elisa in fraganti
Revelar sus secretos en una oficina de la empresa será un paso en falso de la joven trabajadora social. Bastián (Alonso Quintero) escuchará todo y comenzará a sospechar de esta nueva amiga.
"¿Con qué me estarías mintiendo?", le preguntará directamente.Ve el capítulo en