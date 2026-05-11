El Jardín de Olivia - Capítulo 292: Luis Emilio quiere su libertad

11 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 292 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) recibió un llamado de su padre desde la cárcel porque tenía algo urgente que decirle sobre el secuestro de Olivia (Violeta Silva).

En la sala de visitas, el empresario recordó a un viejo socio que lo intrudujo en el mundo de los negocios y al cual él traicionó sin piedad. Él es su primer sospechoso, pero para averiguar más, necesita estar libre y si Renata (Susana Hidalgo) se retracta de su declaración, podría lograrlo.

Con esto, algo hizo clic en Clemente. ¿Y si su propio padre es el responsable del rapto de su hija para forzar su salida de la cárcel? Furioso, lo acusó de ser la mente maestra detrás de su tragedia.

El Jardín de Olivia / Mega

Diana en peligro

Franco Barraza (Emilio Edwards) descubrió la relación entre Diana (Nicole Espinoza) y Santana (Matías Oviedo), así que decidió usar a la terapeuta para forzar la salida del comisario en la investigación del secuestro.

Aprovechando que ella estaba sola, la intimidó en su departamento, pero sorpresivamente Gabriel regresó y al ver el peligro que corría su pareja, sacó su arma de servicio para apuntar a Barraza.