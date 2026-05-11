"Nadie puede saber lo que tenemos": Se revelará el nexo que une a Elisa y Joaquín en el capítulo 293 de EJDO

11 may. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 293 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) tendrá un oscuro secreto: llegó al Grupo Vial porque Joaquín (Francisco Dañobeitia) lo maquinó todo.

La escucha telefónica de Bastián (Alonso Quintero) lo complicará todo para la joven, porque ya perdió la confianza de Walker, tras descubrir una "mentira" durante su llegada a la empresa.

"Le dije que era por un atado de mi pega anterior, que funé a mi jefe y nada, que no se lo conté para que no tuviera una mala impresión de mí", le explicará Elisa a Undurraga.

El Jardín de Olivia / Mega

Joaquín le rayará la cancha a su aliada

Sin embargo, el ex de Ignacia (Cota Castelblanco) tratará de ser muy cauteloso para que no se descubra su mano negra en el arribo de la trabajadora social a la fundación.

"Tú tienes claro que nadie puede saber lo que nosotros tenemos, ¿cierto? (...) Métete esto en la cabeza, pendeja: si tú llegas a tener cualquier tipo de romance con este tipo, no solamente te vas a meter en problemas graves tú, me vas a arrastrar a mí", advertirá.