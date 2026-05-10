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La primera teleserie vertical de Mega: ¿Cuándo y a qué hora se estrena Salvando a Ema? Mega

La primera teleserie vertical de Mega: ¿Cuándo y a qué hora se estrena Salvando a Ema?

  • Por Sebastián Paillafil

¡Cada vez falta menos para el gran estreno de Salvando a Ema! Prepárate para disfrutar la primera teleserie de MegaShorts, el nuevo formato vertical del Área Dramática de Mega.

La producción cuenta con un elenco de lujo encabezado por Juanita Ringeling, Antonia Santa María y Mario Horton.

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Esta historia sigue a Mariana (Juanita Ringeling), una enfermera que se ve involucrada en una peligrosa red de ambición y violencia tras la muerte de la madre de Ema, una bebé que queda en medio de oscuros intereses.

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Mientras intenta protegerla, comienza a sospechar de Esteban (Mario Horton), quien sigue de cerca a la niña por encargo de Andrea (Antonia Santa María), una empresaria decidida a sacar a Mariana y Ema de su camino.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Salvando a Ema?

El estreno de la primera teleserie vertical de Mega, Salvando a Ema, será este lunes 11 de mayo desde las 19:00 horas.

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La producción podrá verse exclusivamente a través de las plataformas digitales de Mega.

 
 
 
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