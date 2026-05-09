Dio varios "carterazos": Fernando Godoy desata risas transformándose en la hija de "La Loca de la Cartera"

09 may. 2026 - 17:00 hrs.

Uno de los momentos más divertidos del nuevo capítulo de Acceso a lo Nuestro se vivió cuando Fernando Godoy se transformó en “mujer” para sumarse al espectáculo del emblemático Circo Timoteo.

El actor tuvo la misión de interpretar a la hija de la recordada “Loca de la Cartera”, uno de los personajes más icónicos y queridos del circo. Ya completamente caracterizado, Fernando apareció sobre el escenario, desatando las risas del público y protagonizando una de las escenas más esperadas de la noche.

¡Más de uno se llevó un carterazo por parte de Fernando!

Apenas escuchó su presentación, recorrió el escenario repartiendo los clásicos “carterazos” entre los asistentes, quienes reaccionaron entre carcajadas y aplausos ante la inesperada performance del actor.

Con maquillaje, vestuario y mucha personalidad, Fernando se entregó por completo al personaje, viviendo una experiencia inédita y llena de humor junto a los artistas del Circo Timoteo.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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