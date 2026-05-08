"Lo logramos, mamá": Una emocionada Cote Quintanilla anunció su segundo concierto en el Movistar Arena

08 may. 2026 - 17:30 hrs.

A través de una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram, Cote Quintanilla reveló que realizará un segundo concierto en el Movistar Arena.

En el posteo, la destacada cantante se mostró emocionada hasta las lágrimas y comentó que iba camino a ver a su mamá para contarle la gran noticia.

"Voy con mi hermano, yo voy de copiloto, miren en las fachas que voy, estoy un poco emocionada y necesitamos que la primera persona que sepa esto sea mi mamá", expresó.

Posteriormente, en el video se vio cuando Cote Quintanilla le contó a su progenitora su gran logro y ambas lloraron de inmediato de felicidad: "Tu hija va a hacer un segundo Movistar Arena, se liberó un cupo y nos avisaron ahora, eres la primera que sabe, lo logramos, mamá".

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¿Cuándo será el segundo concierto de Cote Quintanilla?

Acompañando a la publicación, Cote Quintanilla les envió un mensaje a sus fanáticos: "Porque ustedes lo pidieron parientes. Cuando nos juntamos el universo juega a nuestro favor".

El segundo concierto de la cantante tras éxitos como "Fue difícil" y "Para qué me quieres ver llorar" será el próximo martes 13 de octubre a las 21 horas en el Movistar Arena.

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