"Berta": Teatro inmersivo que habla sobre el abandono y la memoria

08 may. 2026 - 16:40 hrs.

La compañía La Ropa Sucia presenta las únicas funciones en mayo de su obra de teatro inmersivo "Berta", una experiencia sensorial y emocional que ha recorrido diversos espacios culturales dentro y fuera de Chile. Las presentaciones se realizarán los días 9 y 10 de mayo en Casa Parcas (Av. Santa María 0710, Metro Salvador), con cupos limitados.

"Berta" invita al público a ser parte del cumpleaños número 90 de Berta, una mujer lúcida y carismática que ha preparado una celebración especial. En medio del brindis y las conversaciones, algo empieza a desbordarse. Berta parece tener un plan que, sin decirlo del todo, nos lleva a reflexionar sobre el paso del tiempo, la memoria, la soledad y la vejez en nuestra sociedad.

La obra se desarrolla bajo un formato de teatro inmersivo no invasivo, en el que los y las asistentes pueden decidir cómo participar: opinar, dialogar o simplemente observar desde su propio lugar. Cada espectador es libre de elegir cómo habitar la escena, construyendo un vínculo único con los acontecimientos.

Berta

"No se trata solo de ver una obra, sino de vivirla. En Berta, cada persona es parte del relato. Nos preguntamos qué significa envejecer, cómo cuidamos, cómo olvidamos y a quiénes dejamos solos cuando ya no son productivos para esta sociedad", comenta Valentina Venegas Lippi, directora y performer de la obra.

En una sociedad que envejece rápidamente y aún no sabe cómo acompañar a sus mayores, Berta se vuelve una pregunta viva y necesaria.

Berta ha sido presentada en festivales como Mutis (España), Comunidad Cerdeña (Italia) y en espacios como Teatro Aleph y Black Crow en Chile. Es parte de la línea de creación de La Ropa Sucia, compañía que investiga desde 2014 las posibilidades del teatro inmersivo en espacios no convencionales, a través de la metodología Vacío y Presente, un enfoque que cruza cuerpo, biografía y performance.

La Ropa Sucia es una compañía chilena de teatro inmersivo con más de 12 años de trayectoria. Su trabajo cruza performance, investigación social y creación colectiva en espacios no convencionales, con una fuerte línea ética y poética.

Berta

"Es un viaje de emociones y uno sale con la cabeza llena de preguntas. Sentí que estaba adentro de la historia, no mirando desde fuera" – La espectadora-.

Venta de entradas

La experiencia tiene una duración aproximada de 1 hora 15 minutos. Incluye interacción escénica y momentos compartidos con el elenco.

Unas funciones en mayo, funciones dobles:

9 de mayo: 17:30/20:30

10 de mayo: 17:0/20:00

Las entradas están disponibles en: www.cialaropasucia.com.

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