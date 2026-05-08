Nelson Mauri reaparece en redes con radical cambio de look: Así luce ahora el bailarín

08 may. 2026 - 08:30 hrs.

El exintegrante de "Rojo" Nelson Mauricio Pacheco reapareció en redes sociales con un renovado look que causó impacto.

En el último tiempo, el bailarín mantuvo en reserva su vida personal, incluso sus apariciones se hicieron cada vez menos frecuentes.

Sin embargo, decidió volver de lleno a sus redes con un look que generó reacciones entre sus seguidores.

Así luce Nelson Mauri en su regreso a redes

A través de sus historias en Instagram, subió una fotografía cenando junto a un desconocido galán. La atención, eso sí, se volcó en su look completamente distinto al que muchos recuerdan de su época en "Rojo", ahora con una larga melena.

Instagram @nelson.mauriofficial

Mientras que en otra historia apareció con gafas, chaqueta negra, pantalón estampado y exponiendo su larga melena ante un espejo.

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