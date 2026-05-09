Romántica en color rojo: El vestido de Gala Caldirola para una idílica cita con Luis Jiménez en Qatar

09 may. 2026 - 16:00 hrs.

Gala Caldirola vive con emoción lo que es su segundo viaje junto a su pololo, Luis Jiménez. Ambos se encuentran en Doha, la capital de Qatar, una imponente ciudad en la que disfrutaron de un paseo por el desierto de Sealine.

De igual manera, la pareja disfrutó de una romántica cita nocturna. En sus historias de Instagram, la influencer compartió un pequeño adelanto de esta salida al mostrar el sensual vestido que escogió para la ocasión.

Romántico vestido de Gala Caldirola en Doha

En su registro, Caldirola grabó un video frente al espejo de un antiguo ascensor. Allí, junto a su pololo, ella lució un vestido rojo de falda amplia que contrastó con el traje negro que usó el "Mago" Jiménez.

Instagram @galadrielcaldirola

El diseño se caracterizó por tener un romántico estampado de flores rojas sobre un fondo marrón. El escote en V y las delicadas aberturas a los costados del abdomen ayudaron a resaltar la figura de la española con elegancia.

De esta manera, con su cabello suelto y un maquillaje destacado con labios rojos, Gala recibió un tierno abrazo de parte de Luis, lo que dio inicio a una idílica salida por Doha.

Instagram @galadrielcaldirola

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