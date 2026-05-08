Unión Española vs. U. de Chile: Conoce fecha, hora y cómo ver este partido del fútbol femenino por Mega 2

08 may. 2026 - 09:00 hrs.

La señal Mega continúa consolidando su compromiso con el deporte nacional al ampliar la cobertura del fútbol femenino a través de Mega 2, acercando así la competencia a más hogares en todo el país.

En esta línea, el canal continúa con sus transmisiones presentando un atractivo encuentro entre Unión Española Femenino vs. Universidad de Chile Femenino, en el marco de la liga local.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver Unión Española vs. Universidad de Chile?

El partido se disputará este sábado 6 de mayo y será transmitido en vivo a partir de las 11:00 horas por Mega 2, permitiendo a los fanáticos seguir todos los detalles del campeonato femenino.

Este estreno televisivo se enmarca en el acuerdo entre Mega y la ANFP, que contempla la emisión de partidos de la liga femenina durante las temporadas 2026 y 2027.

El encuentro tendrá los relatos y comentarios de nuestros periodistas de Mega Deportes. ¡No te pierdas el fútbol femenino por Mega!

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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