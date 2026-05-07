"Esta es la verdadera historia": Gala Caldirola confiesa tenso momento durante paseo con Luis Jiménez en Catar

07 may. 2026 - 16:50 hrs.

Gala Caldirola maravilló a sus seguidores al compartir su aventura con Luis Jiménez en el desierto de Sealine, en Catar. Sin embargo, fue la propia española quien reconoció que no todo fue felicidad, sino que vivió un complicado momento.

En el video que subió a su cuenta de Instagram, se ve a la chica reality bajando por una de las dunas caminando, mientras que el exfutbolista nacional lo hace en un pequeño auto.

La secuencia termina cuando Gala se sube al móvil para recorrer el resto del desierto catarí.

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La publicación dejó satisfechos a los usuarios en redes, quienes celebraron lo inmensamente feliz que parecía la pareja.

No obstante, ahora la española decidió confesar que no todo fue risas, sino que hubo momentos de tensión.

Gala cuenta la verdad de su video en el desierto

A través de sus historias, compartió la verdadera secuencia donde señala que tiene un trauma relacionado con los automóviles, especialmente ante una pendiente tan considerable. Esto porque hace años sufrió un grave accidente de tránsito que le dejó variadas consecuencias físicas.

"Como todas saben, yo soy muy traumática con el coche y eso se ve demasiado empinado (bajada de la duna)", expresó, para luego tomar la decisión de bajar caminando el terreno.

"Yo voy a ir caminando", indicó Gala, quien esperó que Luis bajara en el auto para ella comenzar a descender por la pendiente.

Mientras que en el video escribió: "Y esta es la verdadera historia, me hacía bolita y bajaba rodando jajaja".

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