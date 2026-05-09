¿Cómo llevar un escote extremo? Yamila Reyna revela su truco mejor guardado

09 may. 2026 - 14:05 hrs.

Lucir escotes atrevidos a veces puede ser todo un reto, especialmente por el temor a que la prenda se mueva más de la cuenta. Sin embargo, Yamila Reyna tiene la clave para llevar este tipo de looks sin ninguna preocupación.

Su truco lo reveló durante una conversación que tuvo con Tanza Varela en un evento que organizó la revista Sarah por la premier de "El diablo viste a la moda 2" en Chile.

Truco de Yamila Reyna para los escotes peligrosos

En el estreno, Yamila deslumbró al llevar un estructurado blazer torero de mangas al codo. Esta prenda de un profundo tono rojo, confeccionada por Nicoleta Valentina, la usó abierta, sin abotonar.

Instagram @yamireyna

En medio de su charla, Tanza se dio cuenta de este detalle y le preguntó si existía el riesgo de que el blazer se abriera.

Con seguridad, la comediante respondió que sujetó todo con adhesivos: "Sí, pero estamos bien aseguradas con harto doble faz".

Yamila complementó su look, digno de Miranda Priestly, con un pantalón negro de la misma diseñadora, tacones en punta rojos, joyas de oro blanco y rubíes, y una peluca estilo bob que le permitió "jugar un poco" con su apariencia.

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